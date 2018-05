Colômbia estuda 'estado de exceção' devido a chuvas

"A tragédia que vivemos em todo o país não tem precedentes na nossa história", disse Santos à imprensa na cidade de Barranquilla, após ter sobrevoado regiões alagadas na região costeira do Caribe colombiano, devastadas pelas chuvas. O embaixador dos Estados unidos na Colômbia, Michael McKinley, anunciou uma doação inicial de US$ 300 mil para 2,2 mil famílias, das 316.207 afetadas pelas chuvas. As chuvas também atingem a Venezuela, principalmente estados do leste do país. As informações são da Associated Press.