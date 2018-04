Colômbia: ex-líder do Congresso é condenado a 9 anos O ex-presidente da Assembleia Nacional (Congresso) da Colômbia, Miguel Pinedo, foi sentenciado nesta sexta-feira pela Suprema Corte a nove anos de prisão e multado em US$ 3,4 milhões por ter tido ligações com a organização paramilitar de direita Autodefesas Unidas da Colômbia (AUC). Pinedo foi o terceiro ex-presidente da Assembleia a ser sentenciado por ligações com os paramilitares, no escândalo chamado de parapolítica. A AUC é um grupo responsável por milhares de assassinatos, antes de ser dissolvido entre 2003 e 2006. Pinedo presidiu a Assembleia entre 1999 e 2000.