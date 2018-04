Colômbia expulsa dois supostos espiões venezuelanos O chefe da polícia secreta da Colômbia informou hoje a expulsão de dois venezuelanos acusados de realizar "trabalhos de inteligência dentro do território colombiano". O diretor do Departamento Administrativo de Segurança (DAS), Felipe Muñoz, afirmou que José Vicente Márquez e Diego José Palomino foram expulsos, na tarde de ontem, em um posto de controle imigratório localizado no município de Maicao, 770 quilômetros ao norte de Bogotá.