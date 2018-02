Colômbia: Farcs acusam governo de atrapalhar negociações

Rodrigo Londono, mais conhecido como Timochenko, também disse que o governo está sabotando um acordo para libertar o general Ruben Alzate e dois outros prisioneiros ao se recusar a interromper as atividades militares em uma área no oeste do país, onde o grupo foi capturado na semana passada.

"O presidente, ao suspender negociações, derrubou o tabuleiro de xadrez onde a partida estava sendo jogada", disse Timochenko em declaração escrita no sábado, mas publicada nesta segunda-feira no site das Farc. "As coisas não podem prosseguir assim".

Em resposta, o governo do presidente Juan Manuel Santos disse ter parado os ataques militares e que está dando todo o apoio necessário à missão da Cruz Vermelha encarregada por ambos os lados de libertar os três cativos.

Na semana passada, Santos havia condicionado a retomada das negociações à libertação dos prisioneiros. Em uma declaração em separado, as Farc afirmaram que planejam libertar dois soldados nesta terça-feira. Fonte: Associated Press.