Colômbia fecha acordo com controladores de voo O governo da Colômbia chegou a um acordo com controladores de voo para evitar um impasse que forçou a companhia aérea Avianca a cancelar quase 150 voos nos últimos cinco dias, frustrando milhares de passageiros. O chefe da autoridade de aviação civil (Aerocivil), Santiago Castro, disse a uma emissora local nesta segunda-feira que o acordo foi fechado por volta da meia-noite do domingo. Com isso, os voos por todo o país imediatamente retornarão ao normal.