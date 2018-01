Colômbia gastou US$ 13 bilhões na área militar em 10 anos Entre 1990 e 1999, a Colômbia dispendeu o equivalente a US$ 13 bilhões em gastos militares, segundo um estudo elaborado pelo Ministério da Defesa colombiano publicado hoje no jornal La República. Em 1990, os gastos militares foram de US$ 51, 57 milhões e ao final de 10 anos, em 1999, esses gastos haviam subido para US$ 1,51 bilhão, diz o estudo. A despesa militar por cada soldado em 1999 foi equivalente a US$ 12.785. O relatório acrescenta que nessas despesas não foram incluídos os gastos da polícia nem os de manutenção da Universidade Militar. Devido à escalada do conflito armado, os gastos militares poderão aumentar em 2003, com a convocação de 10.000 reservistas e a decisão de prolongar por mais um ano, desde julho, o período em atividade de outros 10.000.