Colômbia: General nega divisão sobre negociação de paz

"Nosso exército é coeso, um exército comprometido com a segurança de todos os colombianos. Nós em nenhum momento seremos um obstáculo à paz. A paz é a vitória", declarou o general. "Como comandante do exército, não estou de acordo com a afirmação de que o exército esteja dividido. Vejo um exército coeso, comprometido, fazendo sacrifícios todo santo dia", prosseguiu ele em entrevista à Rádio Caracol.

Os comentários do comandante militar colombiano vêm à tona alguns dias depois de a revista Semana ter publicado reportagem denunciando que o exército teria espionado os representantes da delegação do governo nas negociações com as Farc. Fonte: Associated Press.