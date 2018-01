Colômbia: guerrilha liberta reféns Guerrilheiros do Exército de Libertação Nacional (ELN), o segundo grupo de esquerda mais ativo da Colômbia, depois das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc), libertaram nesta madrugada cinco policiais e um civil colombianos que eram mantidos reféns. Os cativos foram entregues por um comando do ELN a uma comissão da Defensoria do Povo, em uma localidade vizinha ao município de Fundación, a 950 quilômetros de Bogotá. Segundo a comissão, os policiais haviam sido capturados no dia 10 de janeiro. Os guerrilheiros disseram que a libertação dos reféns foi uma demonstração da boa vontade em retomar o diálogo de paz com o governo colombiano.