Colômbia: início da apuração dá vantagem a Uribe

O registro nacional indicou em um boletim que, das mais de 97 mil mesas eleitorais, 5,7 mil haviam sido contabilizadas, o que representava 5,85% do total.

O total de votos contabilizados foi de 375.735, ou 1,14% dos habilitados ou inscritos para votar, de 32,8 milhões de colombianos.

Com o total desses votos, o Centro Democrático, partido criado por Uribe em janeiro de 2013, estava na frente, com 56.418 votos, ou 15%.

Uribe, que lidera os candidatos ao Senado de seu partido, era seguido pelos candidatos do Partido Conservador, com 47.982 votos, ou 12,7%, e em terceiro lugar estava o Partido Social de Unidade Nacional, do presidente Juan Manuel Santos, com 47.451 votos, ou 12,6%.

As autoridades eleitorais colombianas disseram esperar ter por volta das 22h (horário de Brasília) cerca de 70% dos resultados sobre os eleitos para ocupar as 102 cadeiras do Senado e 167 na Câmara de Representantes para o período 2014-2018. Os novos legisladores assumirão seus assentos em 20 de julho. Fonte: Associated Press