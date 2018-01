Colômbia mata guerrilheiros; entre eles, 4 venezuelanos As autoridades colombianas identificaram quatro venezuelanos entre os guerrilheiros mortos pelo Exército do país na última terça-feira. Na operação, o Exército libertou a italiana Maria Luisa Bacchetti, que havia sido sequestrada um mês antes pelos rebeldes das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc). O confronto aconteceu no Estado colombiano de La Guajira (nordeste do país). "Há um casamento de delinquentes dos dois países para cometer crimes na região da fronteira, e eles sequestram pessoas", disse o general Gabriel Diaz, comandante da Segunda Brigada do Exército colombiano, em entrevista a uma emissora de rádio local. O vice-presidente colombiano, Gustavo Bell, que acumula o cargo de ministro da Defesa, confirmou que quatro dos rebeldes mortos eram venezuelanos. "Mas não há motivo para que isso tenha qualquer implicação para as relações bilaterais", ressalvou Bell.