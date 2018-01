Colômbia: militares morrem em acidente aéreo A queda de um avião militar do exército colombiano, utilizado em trabalhos de resgate, causou a morte ontem à noite de oito militares, entre eles um médico e um paramédico, além de uma jornalista da Agência de Noticias do Exército Colombiano. O Turbo Commander MIL estava voando entre a base militar de Carimagua, a cerca de 300 quilômetros ao leste de Villavicencio. As causas do acidente ainda não foram divulgadas. Quadrilhas de resgate tentam recuperar os corpos na região em que ocorreu a queda do avião.