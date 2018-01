Colômbia pagará indenização por incidente com bomba O governo colombiano foi condenado nesta terça-feira por um tribunal local a pagar uma indenização de mais de US$ 700 mil aos familiares de 17 vítimas da explosão de uma bomba lançada por um helicóptero militar sobre o povoado de Santo Domingo, a 350 km de Bogotá, em 13 dezembro de 1998. O helicóptero apoiava tropas do exército que perseguiam guerrilheiros. A indenização será paga a 55 pessoas, entre familiares e vítimas da bomba. A explosão deixou 23 feridos.