Colômbia prende 11 traficantes de heroína

De acordo com o general Francisco Patiño, chefe da divisão, o grupo de traficantes transportava a droga "por meio da ingestão, dentro de roupas, dentro de computador portátil, mala com fundo falso e sapatos". Os traficantes colombianos tinham contatos com cartéis mexicanos que transportavam a droga da fronteira entre a Ciudad Juárez e El Paso para Nova York.

A prisão dos 11 traficantes ocorreu na Colômbia, nas cidades de Bogotá, Villavicencio e Popayán. O grupo era comandado por Juan Antonio Ducuara, conhecido como Don R, que foi capturado na operação.

A investigação para a captura dos traficantes começou há dois anos e já havia gerado a prisão de outros 28 integrantes em três países: Colômbia, México e EUA. As diversas operações policiais contra a rede de tráfico já geraram a apreensão de 72 quilos de heroína e 11 de cocaína, segundo o general Patiño.

As informações são da Associated Press.