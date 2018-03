Colômbia prende 14 guerrilheiros na fronteira com o Panamá

Tropas do Exército colombiano prenderam 14 supostos guerrilheiros em uma operação no estado de Chocó, que faz fronteira com o Panamá, informaram no domingo, 10, porta-vozes oficiais. A 15ª Brigada do Exército colombiano informou em comunicado que 12 dos detidos pertencem ao Exército Revolucionário Guevarista (ERG) e dois fazem parte das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc). O Exército Revolucionário Guevarista é uma dissidência do Exército de Libertação Nacional (ELN) e baseia sua ação no seqüestro, na extorsão e em atos terroristas contra a população civil, segundo autoridades colombianas.