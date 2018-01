Colômbia prende 19 em manifestação violenta Autoridades da Colômbia detiveram 19 pessoas que arremessavam pedras contra uma delegacia de polícia e saquearam um supermercado durante violentos protestos contra negociações de livre comércio com os EUA, que têm lugar na cidade de Cartagena. Dezenas de manifestantes sofreram cortes e hematomas durante o embate com as tropas de choque, diz a polícia. A violência ocorreu na noite de terça-feira. Hoje o dia começou calmo, mas uma passeata de sindicalistas está prevista para mais tarde. O chefe nacional de polícia, general Jorge Daniel Castro, disse que os políticos de esquerda que instigaram as manifestações devem ser responsabilizados pelos danos. ?(Esses políticos) lideraram a coisa toda?, disse, sem citar nomes.