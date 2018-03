Colômbia prende maior fornecedor de armas das Farc As autoridades colombianas prenderam na noite desta terça-feira Carlos García Araujo, apontado como o maior fornecedor de armas para as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc). Garcia, conhecido como "El Flaco", foi detido no Aeroporto de Bogotá quando tentava embarcar para Barranquilha, na costa norte de Colômbia, onde tem várias propriedades. Segundo o Departamento Administrativo de Segurança (DAS), Garcia negociou nos últimos quatro anos grandes quantidades de armamento e munição para as Farc. Em 99, ele teria sido o responsável pela compra de 10 mil fuzis jordanianos AKM-7.62, que foram utilizados pelas Farc em conflitos na selva colombiana, no sudeste do país. O comandante da 5ª Divisão militar, o general Reynaldo Castelhanos, disse que García tem ligações com o traficante brasileiro Fernandinho Beira-Mar, que se aliou às Farc para trocar armas por cocaína. O diretor do DAS, Jorge Noguera, assegurou que o detido também tem ?contatos importantes? na Europa, Oriente Médio e vários países latino-americanos, especialmente da América Central.