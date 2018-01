Colômbia prende oito colaboradores da Al-Qaeda e do Hamas As autoridades colombianas capturaram em Bogotá oito supostos colaboradores da Al-Qaeda e do Hamas, que os Estados Unidos pedem que sejam extraditados, informaram fontes da Promotoria Geral. O vice-procurador-geral, Jorge Armando Otálora, disse à imprensa que as detenções foram efetuadas durante uma grande operação contra uma rede de tráfico de pessoas, que também possibilitou a detenção de outros 11 indivíduos. Dois dos capturados são agentes ativos do Departamento Administrativo de Segurança (DAS). Um terceiro é um ex-detetive deste órgão estatal de inteligência, informou Otálora. Na operação também foi capturada uma funcionária da Registradoria Nacional do Estado Civil, entidade estatal que emite cédulas de identidade. Segundo Otálora, a rede aparentemente está implicada na obtenção de documentos de identidade para cidadãos árabes. Os árabes "transitavam pela Europa com nacionalidade colombiana, quando de fato não o eram", disse Otálora.