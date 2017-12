Colômbia prepara-se para destruir plantações de coca As forças colombianas de combate aos narcóticos planejam fumigar campos de plantação de coca, matéria-prima da cocaína, que vêm sendo disputados pela guerrilha de esquerda e pelos paramilitares de direita. Nesta semana, as guerrilhas das Farc massacraram 34 trabalhadores rurais num campo de coca na região de Catatumbo. O general Alberto Gomez, chefe de combate às drogas da Colômbia, disse que espera acabar com a guerra pelo controle das plantações e evitar novas chacinas destruindo o máximo possível da cultura. A fumigação começará dentro de cerca de seis semanas, disse ele.