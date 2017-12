Colômbia promete abater vôos do tráfico O novo comandante da Força Aérea colombiana, general Edgar Lesmez, disse que não hesitará em ordenar a derrubada de aviões que sejam rastreados pelas autoridades e se recusem a obedecer à ordem de pousar. O presidente dos EUA, George W. Bush, autorizou a retomada dos vôos de vigilância contra o tráfico na Colômbia. O programa havia sido suspenso há dois anos, depois que um alerta falso levou ao abate do avião de uma missionária americana no Peru. Sob as novas regras, a ordem de abater aviões suspeitos deve vir do comando da Força Aérea colombiana, e apenas se a aeronave ignorar avisos por rádio e tiros de alerta. ?Darei a ordem para derrubar?, disse o general à Associated Press. ?O procedimento está estabelecido?. Lesmez disse que ainda não foi necessário ordenar a destruição de um avião noa r, mas que determinou a destruição de diversas aeronaves no solo, em pistas clandestinas na Colômbia.