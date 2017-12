Colômbia quer repatriar Beira-Mar O governo da Colômbia pretende deportar para o Brasil, em 48 horas, o traficante Luiz Fernando da Costa, o Fernandinho Beira-Mar, preso no sábado. A informação foi dada nesta segunda-feira pelo procurador-geral de Justiça da Colômbia, Alfonso Gomes Mendez. Um avião da Força Aérea Brasileira (FAB) já está de prontidão em Tabatinga (AM), perto da fronteira, para transportar o traficante de volta ao País. O Itamaraty, porém, adotou uma posição mais cautelosa, em razão da dimensão dos crimes atribuídos a Beira-Mar na Colômbia. Há informações de que Beira-Mar teria revelado que pagava cerca de US$ 10 milhões por mês às Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc) pela cocaína produzida em território controlado pela guerrilha. Ao ser detido, sábado, Beira-Mar teria negado ligação com as Farc e dito que estava na Colômbia como criador de gado. O presidente da Colômbia, Andrés Pastrana, disse ao ministro das Relações Exteriores, Celso Lafer, no encerramento da Cúpula das Américas, no Canadá, neste domingo, que Beira-Mar seria expulso imediatamente. Nesta segunda-feira, porém, o Ministério das Relações Exteriores local informou ao ministro que, caso tenha cometido crimes na Colômbia, Beira-Mar poderá ser julgado e cumprir pena no país. O jornal Nuevo Herald, de Miami, informou nesta segunda-feira que os Estados Unidos entraram na disputa pela extradição de Beira-Mar. O criminoso teria revelado durante o primeiro interrogatório, sábado, seu desejo de ser julgado por tribunais norte-americanos. "Ele disse que preferia ser levado aos Estados Unidos porque, caso volte ao Brasil, terá de delatar meio país", disse um oficial da Força Aérea Colombiana. Há informações de que o traficante admitiu à polícia colombiana que comprava cerca de 200 toneladas por ano de cocaína das Farc. O brasileiro também teria confessado o fornecimento de armas e drogas para as Farc. O chefe das Forças Armadas colombianas, general Fernando Tapias, disse que Beira-Mar entregou à guerrilha 10 mil armas e 3 milhões de balas em troca de cocaína.