Colômbia rejeita proposta de paz da ONU O governo colombiano rejeitou a proposta das Nações Unidas para dar início a conversações de paz na região de Arauca, rica em petróleo. As autoridades colombianas alegam que a negociação de paz deve ter âmbito nacional. Arauca, no leste do país, vem sendo a peça central do esforço do presidente Alvaro Uribe para subjugar os rebeldes que travam uma guerra de 38 anos contra o governo. Na última semana, Uribe congelou US$ 40 milhões em royalties de petróleo que seriam pagos às administrações locais de Arauca, porque o dinheiro vinha sendo desviado para os rebeldes. O Exército de Libertação Nacional (ELN) há tempos mantém o controle sobre a região. Nos últimos anos, o maior grupo rebelde dos país, as Farc, e as milícias de direita também entraram na disputa por Arauca. O escritório do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos havia sugerido negociações de paz regionais como um meio de reduzir a violência. Rebeldes recentemente bombardearam duas torres de energia elétrica em Arauca, deixando a região toda sem eletricidade e obrigando o governo a impor um toque de recolher. Rebeldes também detonaram quatro carros-bomba no mês passado, causando 11 mortes, e capturaram dois jornalistas estrangeiros, mantendo-os como reféns por 11 dias. A ministra da Defesa Lucia Ramirez afirmou hoje que a idéia de conversações de paz em âmbito regional era ?proposta da ONU, não do governo?, e que esse tipo de negociação deveria ocorrer em escala nacional. Os EUA, que forneceram à Colômbia ajuda militar de quase US$ 2 milhões nos últimos três anos, recentemente enviaram 30 boinas-verdes a Arauca, para treinar forças colombianas para proteger um oleoduto.