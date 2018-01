Colômbia rejeita proposta de rebeldes para negociações O presidente da Colômbia, Álvaro Uribe, rejeitou uma oferta dos rebeldes para a retomada das negociações de paz e disse que não atenderia às exigências dos guerrilheiros para o estabelecimento de uma nova zona desmilitarizada. Manuel Marulanda, líder das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc), escreveu uma carta ao governo na semana passada para propor novas conversações. Ontem, ele divulgou uma declaração na qual exige o estebelecimento de uma nova zona desmilitarizada antes do início das negociações de paz. Os rebeldes ocuparam uma área desmilitarizada durante os três anos de negociações de paz com o governo de Andrés Pastrana, antecessor de Uribe. "Na Colômbia, nenhum milímetro de território será desmilitarizado pelas forças armadas para que esses bandidos possam abusar da nação", disse Uribe nesta terça-feira, numa de suas mais fortes declarações desde agosto, quando assumiu o cargo. Uribe foi eleito presidente no ano passado, depois de prometer uma ofensiva contra os rebeldes. As negociações de paz com o governo de seu antecessor não geraram resultados palpáveis.