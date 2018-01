Colômbia suspende negociações com ELN após ataques da guerrilha

BOGOTÁ - O presidente da Colômbia, Juan Manuel Santos, suspendeu nesta quarta-feira,10, a retomada das conversações de paz com o Exército de Libertação Nacional (ELN) em Quito, previstas para hoje, depois de ataques atribuídos à guerrilha. O grupo, no entanto, defendeu que as negociações no Equador continuem. Ao menos quatro pessoas morreram e dois militares ficaram feridos nos ataques.

+ Conflito entre ELN e dissidentes das Farc deixa 13 mortos na Colômbia

"Conversei com o chefe da delegação do governo em Quito (Gustavo Bell) para que volte de imediato para avaliar o futuro do processo", afirmou o presidente em um discurso televisionado da sede da presidência, a Casa de Nariño.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

As partes estavam prontas para retomar as negociações de paz nesta quarta-feira nos arredores da capital equatoriana para acertar um novo cessar-fogo como o que esteve em vigor entre 1 de outubro e terça-feira. Segundo Santos, o ELN, retomou nesta madrugada seus ataques terroristas contra a população civil, o Exército e redes de infraestrutura. "Meu compromisso com a paz tem sido e será inabalável. Mas a paz só pode ser alcançada com vontade e atos concretos, e não apenas com palavras", afirmou Santos.

+ Deputados colombianos aprovam tribunais que julgarão crimes em conflito com as Farc

A petroleira estatal Ecopetrol relatou um possível ataque a um poço no departamento de Casanare. Além disso, as autoridades denunciaram que um posto de segurança da Marinha foi atacado com uma granada em Arauca, zona na fronteira com a Venezuela e de presença histórica do ELN. Dois militares ficaram feridos no incidente, de acordo com a imprensa local. Outras quatro pessoas morreram em meio ações do ELN e outros grupos armados nos últimos dias no sudoeste do país, segundo a Defensoria do Povo.

Na véspera, o ELN anunciou o fim de sua primeira trégua bilateral na Colômbia a partir da meia-noite, embora afirmasse que iria evitar uma escalada do conflito enquanto negociasse com o governo.

Impasse

O cessar-fogo acabou com queixas mútuas de descumprimento, mas com um fato indiscutível: nos últimos três meses não houve confrontos entre os militares e as tropas rebeldes pela primeira vez em mais de meio século de conflito.

Além da interrupção do confronto, o ELN tinha se comprometido a suspender sequestros e ataques à infraestrutura petroleira, enquanto o governo melhoraria as condições dos guerrilheiros presos e a segurança dos líderes sociais.

Com menos de dois mil combatentes, o ELN é a última guerrilha ativa na Colômbia reconhecida pelo governo, após o desarmamento das Farc, no fim de 2016. / AFP