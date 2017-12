Colômbia terá Tribunal Penal Internacional O presidente colombiano, Andrés Pastrana, sancionou hoje a lei aprovada pelo Congresso que reconhece a existência do Tribunal Penal Internacional (TPI) e considerou que o estabelecimento dessa corte põe fim "à impunidade dos líderes totalitários e dos criminosos em grande escala" no mundo. O TPI permite julgar os responsáveis por crimes de guerra e contra a humanidade. Ao assinar a lei, o presidente - que termina seu mandato em 7 de agosto - disse que "se acabaram os refúgios" para os membros dos grupos guerrilheiros e paramilitares na Colômbia. ?Estejam onde estiverem, chamem-se guerrilheiros ou autodefesas, e até mesmo para aqueles que, fazendo parte da força pública ou das autoridades civis do Estado, se desviaram de sua missão", disse Pastrana. "Não importa que uniforme ou ideologia usem. Qualquer um que insista em atacar a população civil e agir fora das regras do Direito Internacional Humanitário será capturado, julgado e condenado", manifestou Pastrana. O presidente concluiu seu discurso pernate os congfressistas e líderes políticos indicando que "as Farc, o ELN, as Autodefesas ilegais e qualquer outro grupo o pessoa que persistir em agir contra os colombianaos fica notificada desta nova realidade internacional". As Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc), o Exército de Libertação Nacional (ELN) e as Autodesfess Unidas da Colômbia (AUC) foram declarados terroristaas pelos EUA. Segundo Pastrana, esse grupos armados ilegais, com seus massacres e atentados, causaram "demasiada dor, demasiadas infâmias contra uma nação que não merece esta sorte".