Colômbia vence a guerra das eleições O governo do presidente Andrés Pastrana venceu a guerra das eleições. Seu Plano Democracia, que mobilizou 212 mil militares e policiais para garantir a realização das eleições, foi um sucesso. Os incidentes registrados neste domingo ? combates, atentados a bomba e bloqueios de estradas ? foram do mesmo porte de um dia comum na Colômbia. O forte esquema de segurança, com patrulhamentos e blitze nas ruas e estradas, inibiu as ações da guerrilha. ?Essa é uma das eleições mais difíceis da história da Colômbia?, anunciou Pastrana ao declarar iniciada a votação, pontualmente às 8h, na Praça de Bolívar, em frente ao Congresso Nacional. Afirmando que as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc) ?declararam guerra aos colombianos?, Pastrana declarou que ?o povo conquistará o triunfo com votos, não com balas?. O presidente exortou os colombianos a votar, ?para demonstrar por que a Colômbia é a democracia mais antiga da América Latina?. Apesar da violência política que marca a história do país, com assassinatos de políticos e o conflito armado que já dura quatro décadas, a Colômbia realizou 40 eleições presidenciais desde 1819. Apenas num curto período entre 1957 e 58 o país foi governado por uma junta millitar. De resto, os governos foram constitucionais. De acordo com Iván Duque Escobar, chefe da Registradoria Nacional, em apenas 11 dos 1.097 municípios não se realizaram as eleições. Em cinco deles, o motivo foi a destruição do material eleitoral (cédulas, urnas, etc.) pelas Farc; nos outros, o fato de estarem sob controle da guerrilha. É o caso de dois municípios no Departamento de Meta, perto de Bogotá. Seis pessoas morreram e nove ficaram feridas num combate entre paramilitares e guerrilheiros no Departamento do Norte de Santander. Dois guerrilheiros também morreram na explosão de uma bomba que montavam num caminhão no Departamento de Cesar (norte do país), onde duas pontes foram dinamitadas. Dois soldados ficaram feridos num confronto com integrantes da Frente 41 das Farc, que aparentemente pretendiam montar um bloqueio numa estrada de Cesar. Um homem também ficou ferido numa escaramuça entre o Exército e a guerrilha no Departamento de Casanare (centro-leste). No Departamento de Cauca (sudoeste), a guerrilha atacou uma patrulha e delegacias da polícia. Três veículos ? um caminhão, um automóvel e uma ambulância ?, com uma faixa escrito ?explosivos?, interromperam o tráfego durante a maior parte do dia numa estrada do Departamento de Bolívar (noroeste), até serem retirados por peritos da polícia. Em Pasto, perto da fronteira com o Equador, também foram desativados dois carros-bomba. Nos 116 municípios do Departamento de Cundinamarca, onde fica o Distrito Federal de Bogotá, as eleições se realizaram normalmente, segundo as autoridades. O Departamento Administrativo da Segurança (DAS, equivalente à Polícia Federal) encontrou, dentro de Bogotá, um centro de atendimento a guerrilheiros feridos, onde havia uma menina, que foi levada para um hospital. De acordo com o chefe do DAS, Germán Jaramillo, o hospital clandestino pertencia à Frente 51 das Farc. Um ônibus-bomba foi desativado pela polícia no nordeste de Cundinamarca, sem causar danos, e houve combates entre as Farc e o Exército. No Departamento de Caldas (centro-oeste), também houve combates. O Exército de Libertação Nacional, o outro grupo guerrilheiro em atividade, ateou fogo a um caminhão, matando o motorista, que estava dentro. E não permitiu que uma ambulância passasse por seu bloqueio, levando à morte da mulher transportada. Cinco Departamentos da região costeira amanheceram parcial ou totalmente às escuras, devido aos atentados à bomba contra torres elétricas cometidos pela guerrilha nos últimos dias. O blecaute não impediu a realização das eleições e, com o passar das horas, parte dos municípios teve a energia restaurada. A estatal Telecom, cuja greve durante a semana ameaçou prejudicar as comunicações e transmissões de dados no dia da eleição, funcionou normalmente neste domingo. Somente no Departamento de Tolima (centro-oeste do país), onde há combates entre as Farc e o Exército, as operações da Telecom foram afetadas, mas um plano de contingência envolvendo empresas privadas garantiu as comunicações. A lista de incidentes, aparentemente enorme, é rotina na Colômbia. E ficou muito abaixo da tensa expectativa que precedeu esta eleição. O canal de TV estatal Señal Colombia usava neste domingo, como vinheta de sua cobertura especial da eleição, a trilha sonora de Missão Impossível. No fim das contas, até que não foi tão difícil assim. Grandes Acontecimentos InternacionaisESPECIAL COLÔMBIA