Colômbia volta a apreender dólares falsos A polícia colombiana apreendeu mais de um milhão de dólares em notas falsas que iam ser enviadas ao Equador e aos Estados Unidos. O dinheiro falso, em notas de US$ 20, foi encontrado em uma casa de Medellín, 250 quilômetros ao noroeste de Bogotá. A mercadoria seria transportada por meio de pessoas contratadas - as chamadas "mulas". Além das notas, a polícia apreendeu uma impressora, várias chapas de metal e capturou duas pessoas, uma delas com antecedentes de falsificação.