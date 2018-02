Colombiano tenta comprar armas para Farc nos EUA Um colombiano foi detido na Flórida quando tentava adquirir metralhadoras, lança-granadas e outras armas para as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc), informaram autoridades federais de imigração. Carlos Gamarra Murillo, de 53 anos, deverá ser ouvido por um juiz maericano em breve. Ele foi detido ontem sob a acusação de violar uma lei que controla a exportação de armas. O colombiano foi capturado durante uma operação secreta em Tampa, Flórida. O negócio era avaliado em US$ 4 milhões. De acordo com a agência de imigração e aduanas em Tampa, Gamarra foi detido quando chegou à cidade para se reunir com agentes federais que se fizeram passar por traficantes de armas.