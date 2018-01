Colombianos agora são proibidos de fumar ao volante A partir de hoje, os colombianos estão proibidos de fumar enquanto dirigem, segundo decisão da Corte Constitucional. A proibição de fumar já estava vigente no Código Nacional de Trânsito para os motoristas de veículos do serviço público e agora foi estendida para todos os condutores e passageiros. Quem desrespeitar a lei estará sujeito a uma multa de cerca de US$ 40.