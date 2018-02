Colombianos fazem marcha em Bogotá de apoio à paz com as Farc

BOGOTÁ - Os colombianos tomaram as ruas de Bogotá em uma grande manifestação nesta terça-feira, na tentativa de angariar apoio público para um processo de paz em andamento com as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc), que pode dar fim a mais de cinco décadas de conflitos.

A manifestação paralisou o já complicado trânsito de Bogotá, onde um grupo de estudantes, servidores públicos, ativistas e vítimas da guerra marchava, com camisetas brancas, em apoio ao processo de paz.

Para o presidente do país, Juan Manuel Santos, que convocou os colombianos a participarem da manifestação, o acontecimento foi uma mostra de apoio popular às conversas de paz com as Farc. A marcha pode ajudar a melhorar a imagem de Santos, que tem sofrido nos últimos meses.

Acusações de que ele estaria sendo conivente com os rebeldes pesaram no sentimento público e foram fator fundamental para a queda recente nos índices de aprovação do presidente.

As informações são da Dow Jones