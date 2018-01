Colombianos são detidos por alterar vencimento de preservativos A Polícia colombiana deteve três pessoas que, com a ajuda de elementos químicos, alteraram a data de vencimento de 30 mil preservativos de diferentes marcas. A detenção dos três homens ocorreu no balneário de Barranquilla, ao norte de Bogotá. Alterar a data de vencimento dos preservativos constitui um crime considerado um atentado contra a saúde, segundo a legislação colombiana. Os detidos foram identificados como Jorge Torres, Henry Muñoz e Julio Torres, segundo o site do jornal "El Heraldo". Os três foram colocados à disposição da Justiça.