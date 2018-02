Colombianos vão às ruas protestar contra as Farc Milhares de pessoas saíram hoje às ruas das quatro principais cidades colombianas - Bogotá, Cali, Medellín e Barranquilla - em protesto contra a campanha de intimidação lançada pelo grupo guerrilheiro Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc) para forçar a renúncia de centenas de prefeitos e vereadores. "Esta é uma forma de dizer a eles (aos guerrilheiros) que nós, prefeitos e vereadores, não vamos renunciar", afirmou o prefeito de Cali, John Maro Rodríguez, enquanto liderava uma manifestação de centenas de pessoas. Em Bogotá, cerca de 3 mil pessoas participaram de uma sessão de exercícios ao ar livre, com bicicletas, em repúdio às ameaças de morte das Farc contra as autoridades municipais. A manifestação contou com a presença do prefeito Antanas Mockus. "Estamos dizendo ´não´ a quem nos está ameaçando", comentou Mockus. Em Barranquilla houve desfiles e dança nas ruas para mostrar o repúdio à campanha da guerrilha. "Esta é uma demonstração da resistência civil contra os violentos", afirmou o prefeito Humberto Caiffa. Cerca de 200 prefeitos que receberam ameaças de morte ou seqüestro se reunirão a partir de quarta-feira na Ilha de San Andrés, no Caribe, para estudar estratégias de segurança. "Vamos avaliar como estão atuando os mecanismos que o governo anunciou para garantir a governabilidade local na Colômbia", afirmou o diretor da Federação Colombiana de Municípios, Gilberto Toro.