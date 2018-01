Colônia argentina do Uruguai vota em Murphy A maioria dos argentinos residentes no Uruguai apoiaram nas eleições de hoje na Argentina candidatos não peronistas, ao contrário da tendência majoritária de seus compatriotas, de acordo com os dados preliminares da apuração no consulado argentino. O candidato de centro-direita e ex-ministro Ricardo López Murphy foi o mais votado entre os argentinos residentes no Uruguai com 271 votos, segundo por Elisa Carrió, de centro-esquerda, com 139 votos. O ex-presidente Carlos Menem, peronista, conseguiu 99 votos, seguido por Néstor Kirchner, também peronista, com 96 votos. Outros 133 eleitores escolheram outros candidatos ou votaram em branco ou nulo. De acordo com o consulado da Argentina em Montevidéu, há 2.600 argentinos no país habilitados a votar nas eleições de hoje, porém 1.860 justificaram a ausência no comparecimento às urnas.