Colônias israelenses crescem na Cisjordânia No que era uma simples colina da Cisjordânia uma dezena de anos atrás, trabalhadores da construção civil levantaram os muros do que virão a ser novas construções em um grande assentamento judeu. O primeiro-ministro israelense, Ariel Sharon, que se reúne amanhã com o presidente dos EUA, George W. Bush, para discutir formas de se retomar o processo de paz, diz que não irá desmantelar uma única dessas colônias, construídas em território que palestinos reivindicam para seu Estado. Na verdade, 34 novos postos em colinas - que Israel alega serem meramente extensões de assentamentos existentes - brotaram sob seu governo. Essas novas atividades em assentamentos enviam uma clara mensagem de que Sharon está mais interessado em expandir as fronteiras de Israel do que em negociar a paz, disse o ministro da Informação palestino, Yasser Abed Rabbo. "Sharon está destruindo toda a possibilidade de paz entre nossos dois povos", advertiu. Bush pretende exortar Sharon a suspender a construção de assentamentos, disse no domingo o secretário de Estado americano, Colin Powell. "Algo tem de ser feito sobre o problema dos assentamentos", afirmou. "Os assentamentos continuam a crescer e continuam a se expandir". Mas Sharon, um ex-ministro da Habitação com uma longa história de apoio aos assentamentos, enfrenta pressão da ala direita de seu Partido Likud e seria politicamente difícil para ele congelar a construção em assentamentos. Cerca de 200.000 judeus vivem em colônias nos territórios palestinos ocupados - e um número semelhante vive na parte anexada de Jerusalém, que foi capturada por Israel em 1967 e que os palestinos também consideram área ocupada. Propostas de paz anteriores contemplavam o desmantelamento de muitos assentamentos, talvez a maioria, mas no mês passado Sharon aparentemente fechou a porta para tal ação - pelo menos sob sua administração - dizendo que as colônias não deveriam ser tratadas diferentemente de Tel Aviv, a maior cidade israelense. "Nenhum assentamento será evacuado", disse. "Tal retirada apenas encorajaria o terrorismo e aumentaria a pressão sobre nós". Críticos consideram que muitos assentamentos estão tão dentro de áreas palestinas que tornam impossível uma divisão territorial entre Israel e um futuro Estado palestino. Mas o prefeito de Beitar Illit, Yitzhak Pindrus, afirmou que sua comunidade - um subúrbio de casas de pedras, ruas limpas e ar fresco logo ao sul de Jerusalém - estava suficientemente perto de Israel para ser anexada. Em apenas 12 anos, a colina vazia foi transformada numa comunidade-dormitório com 34 escolas e 25 mil moradores, quase todos eles judeus ortodoxos que trabalham e estudam em Jerusalém. Muitos se consideram não colonos, mas pais em busca de casas a preços razoáveis, que querem dar a seus filhos uma vida pacata que nuncam conseguiriam em grandes cidades como Jerusalém. "Não existe tensão aqui. É tranqüilo. Não existe estresse", disse Shimon Hazan, um professor de 32 anos. Outros afirmaram ter se mudado para o local porque jamais conseguiriam ter uma casa sem os grandes subsídios e empréstimos oferecidos pelo governo aos colonos. "Sem o dinheiro, ninguém aqui seria proprietário de uma casa", explicou Moshe Wassershin, um estudante de 23 anos que mudou para o local há dois anos. Esses aportes têm se tornado um ralo no orçamento apertado de Israel. Durante os anos 90, o país despendeu em média duas vezes e meia mais verbas com os colonos do que com os demais israelenses, segundo um estudo do Centro Adva, um grupo de estudos liberal de Tel Aviv. O governo Sharon propõe a redução de descontos de impostos para os colonos como parte de um grande pacote orçamentário cortando despesas, mas nada foi até agora concretizado. Ao mesmo tempo, entretanto, o governo Sharon tem permitido a criação de novos pontos de assentamentos em colinas em um nível sem precedentes, segundo o grupo israelense Paz Agora - cinco na mesma noite em que Sharon foi eleito em fevereiro de 2000 e, desde então, 29. Apesar de civis serem responsáveis pela maior parte dessa atividade, o Exército tem condições de evitá-la, como o fez sob o governo moderado anterior de Ehud Barak, segundo o porta-voz do Paz Agora, Didi Remez. "O maior problema é a mensagem que se está enviando aos palestinos", disse Remez. "Se a administração (dos EUA) quer conduzir conversações construtivas, ela também deve conduzi-las na questão dos assentamentos". Leia o especial