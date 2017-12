Colono israelense é morto perto de Gaza Um colono israelense foi esfaqueado até a morte neste domingo, 25, próximo a Hebron, na Faixa de Gaza, segundo informações concedidas por fontes militares do local. Não se sabe quem matou o homem, mas a polícia não descartou a possibilidade de ser um ataque terrorista de algum grupo palestino. O corpo do israelense de 40 anos, que não foi identificado, foi encontrado esfaqueado próximo de Bat Ayin, onde o homem morava. O porta-voz da polícia local, Micky Rosenfeld disse que está sendo investigado se alguma facção palestina é responsável pelo atentado. Cerca de 500 colonos israelenses, muitos extremistas, vivem no local em que aconteceu o atentado.