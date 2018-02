Colonos israelenses entram em choque com palestinos Colonos judeus entraram em choque com palestinos, neste domingo, durante o funeral de um soldado israelense assassinado na cidade de Hebron, na Cisjordânia. Os choques provocaram a morte de uma menina palestina de 14 anos. Em outro incidente na cidade de Nablus, na Faixa de Gaza, milhares de palestinos desafiaram a ocupação de cinco semanas do exército israelense - sinal de que Israel não pode mais manter sob ocupação as principais cidades palestinas sem enfrentar resistência popular. Hoje, o primeiro-ministro Ariel Sharon finalizou o estudo de medidas para permitir que Israel transfira US$ 15 milhões de impostos retidos à Autoridade Palestina, na segunda-feira. Na Faixa de Gaza, o ministro do Planejamento palestino, Nabil Shaat, visitou o xeque Ahmed Yassin, líder espiritual do grupo radical islâmico Hamas. Segundo um assessor de Shaat, foi uma visita de condolências pelo assassinato por Israel, na semana passada, do comandante militar do Hamas, Salah Shehadeh. Assessores de Shaat e de Yassim disseram que, durante o encontro, foram discutidos temas políticos, mas se recusaram a dar detalhes. A morte de Shehadeh em um ataque aéreo israelense que também matou outros 14 palestinos, entre os quais nove crianças, ocorreu no momento em que membros do Hamas e do movimento Fatah, de Yasser Arafat - do qual Shaat é membro - estariam estudando um cessar-fogo com Israel. Conflito Os distúrbios deste domingo em Hebron começaram quando colonos judeus conduziam o corpo de um soldado israelense morto numa emboscada para ser enterrado na bíblica Tumba dos Patriarcas. Os palestinos, apesar de confinados em suas casas pela ocupação militar israelense, atiraram pedras contra os participantes do funeral, de acordo com fotógrafos presentes. Os colonos reagiram imediatamente, atirando contra as moradias dos palestinos. A menina palestina Nizin Jamjoun, de 14 anos, estava no terraço de sua casa quando foi atingida por uma bala, disse seu irmão Marwan, de 26 anos, que ficou ferido. Pelo menos outros seis palestinos - entre os quais um menino de oito anos - foram atendidos no hospital local devido a ferimentos provocados pelo tiros. Os militares israelenses disseram estar atentos aos distúrbios e que só um palestino havia sofrido ferimentos, recebendo tratamento no hospital militar. A ocupação militar em Nablus, que já dura cinco semanas durante 24 horas por dia, só foi levantada cinco vezes, por poucas horas. O desafio da população local ao toque de recolher foi apoiado pelo governador de Nablus, Mahmoud Alol, que incitou os palestinos a repetirem os atos de resistência. Em meio ao desafio, o escritório de Sharon anunciou novas medidas para aliviar o cerco aos palestinos, incluindo um aumento no número de permissões para trabalhar em Israel, de 7 mil para 12 mil. Antes do início dos conflitos, 125 mil palestinos cruzavam diariamente a froteira israelense para trabalhar. Também foram anunciadas medidas para encurtar o horário do toque de recolher, desbloquear ruas e colocar fim à restrição da atuação de grupos assistenciais palestinos nas regiões ocupadas.