Colonos judeus matam palestino na Cisjordânia Colonos judeus na Cisjordânia mataram hoje um palestino durante distúrbios na vila de Hawara, atirando indiscriminadamente nas ruas e incendiando carros e uma casa, disseram moradores e médicos. A polícia israelense afirmou ter tido conhecimento de um ferido palestino na área, mas ainda estava investigando as circunstâncias e as notícias de distúrbios provocados pelos colonos. Moradores da vila disseram que a violência foi provocada pelos colonos do assentamento judaico de Itamar, um dia após palestinos terem matado uma mãe, três de seus filhos e um guarda de segurança no local. Os residentes da vila afirmaram que os colonos retornavam do enterro num cemitério perto do assentamento. Ohsam Johari, diretor do hospital governamental em Nablus, disse que Adnan Odeh, 22 anos, foi morto com um tiro no peito. Segundo residentes, Odeh estava na entrada de sua casa quando colonos começaram a atirar a esmo. Ele disseram que os colonos incendiaram três carros e uma casa.