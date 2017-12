Colonos judeus suspeitos de assassinar palestino são libertados Dois colonos judeus da Cisjordânia, detidos depois de um ataque a uma vila palestina no qual um residente foi assassinado, foram libertados hoje. No último dia 21, depois dos funerais de cinco israelenses mortos por um palestino na colônia judia de Itamar, colonos motivados pela vingança irromperam na vila palestina vizinha de Hawara e começaram a atirar. O jovem Adnan Odeh, de 22 anos, foi assassinado com um tiro no peito. Dois israelenses foram detidos sob suspeita de envolvimento no ataque. Segundo o porta-voz da polícia, Gil Kleiman, Yossi Cohen foi detido na última sexta-feira, mas uma corte israelense ordenou que ele fosse libertado sob fiança hoje. Um outro colono, Zvi Lavanon, foi detido na terça-feira, mas a mesma corte se recusou em aceitar um pedido da polícia para que ele fosse preso, ordenando sua libertação.