Colorados podem completar 6 décadas de poder no Paraguai Assim com a Argentina, o Paraguai também terá eleições neste domingo, em condições sociais e economicas não muito diferentes. Em meio a uma pobreza crescente, com graves problemas fiscais, uma dívida externa e inflação explosivas e uma corrupção endêmica, que assola o país a décadas, nove candidatos concorrem na eleição presidencial. O mais bem colocado nas pesquisas de intenção de voto, citadas pelo jornal ABC Color, é Nicanor Duarte Frutos, do Partido Colorado, que há quase seis décadas comanda a vida política do país. Nicanor tem 39,3% das intenções de votos. Dez pontos atrás está Pedro Fadul Niella, do Partido Querida, com 29,4%. Há apenas um turno no Paraguai e o candidato que se eleger no domingo herdará um país debilitado social e economicamente. Mas o mais grave problema paraguaio é a corrupção. Algumas estimativas dizem que desde a queda do regime de Alfredo Stroessner a indústria da corrupção movimentou um montante equivalente a dívida externa do país: algo em torno de US$ 2,3 bilhões. Nesses anos, o país foi comandado por um único partido: o Colorado. Fundado há 116 anos, a Associação Nacional Republicana, nome oficial do partido, chegou ao poder em 1947, mas foi absorvido pelo general Stroessner em 1954, quando governou o país com mão de ferro, baseado no tripé governo-forças armadas-partido Colorado. E do poder não saiu mais, sustentado por uma elite empresarial corrupta e uma base de trabalhadores e agricultores. As duas maiores autoridades do partido Colorado no poder, o presidente da Republica, Luiz Gonzáles Macchi e o da Câmara dos deputados, Oscar Gonzáles Daher estão envolvidos no escandaloso tráfico internacional de automóveis roubados. Macchi rodava pelo país com um BMW cinza, 1994, roubado do Brasil e avalizado em US$ 40 mil dólares. Nicanor, que poderá levar o Colorado ao poder até 2008, completando seis décadas no poder, promete combater a corrupção e dar fim ao esquema de ilegalidade, corrupção e com o mercado negro no país. Outro candidato corre por fora. Júlio Cesar ?Yoyito? Franco tem 16,5% das intenções de voto. A distância entre ele e Pedro Fadul, assim como entre Fadul e Nicanor, se mantém inalterada nas últimas pesquisas deste mês, segundo a First Análisis y Estudios, citada pelo jornal ABC.