Columbia recebe telefonema de Sharon A tripulação israelense-americana da nave espacial Columbia recebeu hoje um telefonema de congratulações do primeiro-ministro israelense, Ariel Sharon, e um convite para visitar Jerusalém depois da missão científica. O telefonema de Jerusalém para a órbita foi dirigido ao astronauta Ilan Ramon, que se tornou o primeiro israelense a ir para o espaço com o lançamento da Columbia, na semana passada. Quase toda a conversa foi em hebraico. Ramon segurava um pequeno pergaminho da Torá que lhe foi presenteado por um professor da Universidade de Tel Aviv que sobreviveu a um campo de concentração nazista. O professor recebeu a Torá de um rabino que morreu no campo dois meses mais tarde. "Mais do que qualquer coisa, isso mostra a habilidade do povo judeu de sobreviver, apesar de todos os períodos horríveis e dos dias negros, e alcançar períodos de esperança e fé no futuro", afirmou Ramon.