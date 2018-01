Columbia volta à Terra depois de 11 dias O ônibus espacial Columbia e sua tripulação de sete astronautas retornou hoje à Terra depois de uma missão de 11 dias destinada a reparar o telescópio espacial Hubble. O Columbia pousou durante a madrugada na pista de cinco quilômetros construída pela Nasa no Cabo Canaveral especialmente para os ônibus espaciais. ?Terra à vista e uma bela noite?, disse pelo rádio o comandante Scott Altman momentos antes da aterrissagem, às 4h32, hora local. ?É muito bom estar de volta ao Centro Espacial Kennedy depois desta incrível experiência com o Hubble?, afirmou. Ele e sua tripulação passaram toda a semana anterior trabalhando no telescópio, instalando componentes como um novo sistema de controle de energia. Veja a galeria de fotos