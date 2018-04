Com -22,3ºC, Escócia tem noite mais fria deste inverno O Reino Unido registrou na madrugada de hoje a noite mais fria de um inverno já muito gelado. A temperatura chegou a -22,3ºC na vila de Altnaharra, no norte da Escócia. A vila já detém o recorde de temperatura mais baixa da Grã-Bretanha, ao ter registrado, em 1995, -27,2ºC. O Reino Unido sofre com sua pior onda de frio desde 1981 - e meteorologistas preveem que as temperaturas devem permanecer baixas ao longo da próxima semana.