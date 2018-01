Com 25,98% dos votos apurados, Menem segue na frente Um total de 25,98% dos votos já foram apurados oficialmente com o seguinte resultado: Carlos Menem - 24,44% Néstor Kirchner - 21,99% Ricardo López Murphy - 17,02% Adolfo Rodríguez Saá - 14,36% Elisa Carrió - 12,89% Embora os resultados oficiais confirmem que haverá segundo turno entre os candidatos Carlos Menem e Néstor Kirchner, o ex-presidente insiste em que ganhará as eleições neste primeiro turno. A candidata do ARI (Alternativa para uma República de Iguais), Elisa Carrió, também acredita que ao invés do quinto lugar, está disputando com López Murphy o terceiro lugar. Os resultados finais deverão ser divulgados somente por volta da meia-noite.