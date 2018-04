Com 32% de apoio, independentistas buscam voto jovem Na busca por eleitores, o movimento separatista escocês vai buscar justamente no voto dos jovens um apoio que garanta a independência do país. Assim como na Catalunha, os escoceses não têm assegurada uma vitória no referendo de 2014. Hoje, apenas 32% da população apoia a independência. Mas os partidos estão convencidos de que, em dois anos, esses números poderão mudar diante do grande número de pessoas que ainda não tomaram posição. Principalmente se a crise continuar e se a nova geração for convencida de que viverá melhor fora da Grã-Bretanha.