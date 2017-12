Com 5% dos distritos apurados, Bush de novo na frente Com a projeção do resultado eleitoral dos Estados de Carolina do Norte e do Sul, o presidente George W. Bush volta a passar à frente do senador John Kerry na eleição presidencail americana, com 102 votos no Colégio eleitoral, contra 77 de Kerry. Até o momento, porém, só foram anunciadas projeções de resultados para Estados onde a eleição já era considerada garantida para um ou outro candidato - os chamados Estados ?de batalha?, cujos resultados deverão decidir de vez o pleito, são Pensilvânia, Winsconsin, Ohio, Iowa, Novo México e Flórida.