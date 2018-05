Com 68% dos votos apurados, Keiko está em segundo no Peru

Ollanta Humala e Keiko Fujimori comemoram números do primeiro turno no domingo

LIMA - O nacionalista Ollanta Humala aparecia nesta segunda-feira, 11, com 28,69% dos votos válidos durante a apuração do primeiro turno da eleição presidencial do Peru, ocorrido ontem. Em segundo estava a deputada Keiko Fujimori, com 22,69% dos votos, seguida pelo ex-ministro Pedro Pablo Kuczynski, com 21,66%.

Os resultados parciais foram divulgados pelo estatal Escritório Nacional de Processos Eleitorais (ONPE, na sigla em espanhol). Já foram apurados 68,76% dos votos, neste balanço parcial. Em quarto lugar aparece o ex-presidente Alejandro Toledo, com 15,17%. O segundo turno está marcado para 5 de junho.

Havia no total dez candidatos na eleição de ontem. As pesquisas de boca de urna e projeções baseadas nas primeiras apurações mostravam que Humala e Keiko devem estar no segundo turno, o que até agora vem se confirmando.

Humala é um nacionalista que, após anos de discursos exaltados, moderou sua plataforma e promete mudanças sem radicalizar. Já Keiko é filha do ex-líder Alberto Fujimori, que está preso por crimes cometidos durante sua presidência (1990-2000), mas ainda é popular entre parte dos peruanos.