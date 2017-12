Com 72% dos votos apurados, Préval perde maioria absoluta no Haiti O candidato René Préval perdeu, ao menos por enquanto, a maioria absoluta nas eleições presidenciais de terça-feira no Haiti. Ele agora tem 49,61% dos votos. Segundo informou Jacques Bernard, diretor-geral do Conselho Eleitoral Provisório (CEP), com 72,18% do 1,46 milhão de votos válidos apurados, o candidato de A Esperança e ex-presidente do Governo teria neste momento menos do que o número votos necessários para alcançar a maioria absoluta. De acordo com os mesmos dados, o segundo candidato mais votado, Leslie Manigat, do Agrupamento dos Democratas Nacionais Progressistas (RDNP), tinha 11,58% dos votos e o independente Charles Henri Baker, 8,10%. Caso esta tendência se mantenha até o final da apuração dos votos, seria necessária a realização de um segundo turno. O diretor do CEP indicou também que, até o momento, há 119.000 votos nulos. "Préval tem uma vantagem extraordinária sobre os outros candidatos, mas não posso fazer nenhuma projeção" antecipada, declarou Bernard, que fez um chamado à população para que mantenha a calma durante o processo de apuração. "Peço ao povo que mantenha a paciência e espere a divulgação dos resultados definitivos", acrescentou. Bernard "prometeu" esses resultados definitivos "para amanhã".