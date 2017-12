Com 77% das urnas apuradas, Garcia tem 55,5% dos votos Apurados 77,3% dos votos, o candidato aprista Alan García liderava por margem considerável a contagem nas eleições presidenciais no Peru. García conta com 55,5% dos votos válidos, 11 pontos porcentuais à frente do candidato nacionalista Ollanta Humala, informou Magdalena Chu, diretor do tribunal eleitoral peruano. Acredita-se que a margem de liderança de García cairá à medida que forem computados os votos das áreas mais remotas do país, onde Humala tem mais força. Projeções estatísticas não oficiais fornecidas por dois respeitados institutos de pesquisa do Peru apontam para uma vitória de García sobre Humala por 52% a 48% no segundo turno das eleições presidenciais no país.