Com a desistência de Sonia Gandhi, Singh deve ser premier Com a decisão da líder do Partido no Congresso e herdeira do sobrenome famoso, Sonia Gandhi, de não assumir o cargo de primeiro-ministro, o caminho ficou aberto para que Manmohan Singh, um experiente político pró-reformista do partido, fique com o lugar. A perspectiva de que seja ele, e não a inexperiente Sonia ? uma italiana que só se elegeu graças ao nome que herdou do marido ? o próximo chefe de governo da segunda nação mais populosa do mundo fez a Bolsa de Valores da Índia fechar em alta, hoje. O índice Sensex subiu 129,08 pontos (2,7%), fechando em 5.006,10 pontos. Notícias de que líderes do Congresso se encontraram com Sonia Gandhi para tentar dissuadi-la da decisão fez o Sensex cair 30 pontos no início da manhã. Essas perdas foram, rapidamente, após Gandhi manter a sua decisão. Na Bolsa Nacional, outro mercado importante do país, caiu 65,80 pontos (4,4%), para 1.569,75 pontos. "Toda vez que o nome de Sonia voltou a ser citado, o mercado caiu, mas subiu cada vez que circularam notícias sobre Singh", comentou o diretor-gerente da Dimensional Securities, Ajit Surana. As informações são da Dow Jones.