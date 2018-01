Com a seca, Mar Negro avança pelo Danúbio Moradores deste porto sobre o Danúbio estão sem água potável, devido a um prolongado período de estiagem. A água salgada do Mar Negro avançou sobre o leito do Danúbio depois que o rio registrou seu nível mais baixo em gerações. Em conseqüência, a água em Sulina está três vezes mais salgada. Alguns dos 4,600 moradores de Sulina, cidade portuária a 375 quilômetros a nordeste da capital Bucareste, estão viajando em barcos, por cinco quilômetros, para conseguir água. Este é o nível mais baixo do Danúbio desde que medições começaram a ser feitas, em 1840.