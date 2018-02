Com aperto de mãos, Obama e Castro marcam nova etapa das relações EUA-Cuba

O gesto simbólico foi feito durante a Cúpula das Américas, que acontece na Cidade do panamá. Ambos os lados ainda trabalham sobre questões espinhosas, que podem levar à abertura de embaixadas em Washington e Havana, o primeiro estágio em um novo relacionamento diplomático.

As primeiras pistas visuais de melhora no relacionamento melhorou - ao menos entre os líderes - apareceram ontem à noite, quando Obama e Castro chegaram para a abertura do evento. Um vídeo da TV venezuelana mostra os dois líderes se cumprimentando com vários apertos de mãos e uma longa conversa, enquanto o secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), Ban Ki-moon, e o ministro das Relações Exteriores de Cuba, Bruno Rodriguez, observavam.

A Casa Branca informou que a interação foi informal e que os dois líderes não entraram em conversas substanciais. Há a expectativa de que eles se reúnam hoje, na primeira negociação entre líderes dos EUA e de Cuba em mais de 50 anos. Fonte: Associated Press